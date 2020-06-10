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Aktüel

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Denizli’nin Honaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:09:08 -
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Denizli’nin Honaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 256 gram esrar ile 96 adet hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Honaz ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu satışı yapan şahısların, uyuşturucu ticareti yapacağını bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler 3 şahsı fiziki takibe aldı. Ardından harekete geçen ekipler operasyon yaparak 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sonunda 1 kilo 256 gram esrar ile 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Operasyonun ardından 3 adliyeye sevk edildi.

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