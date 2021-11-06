Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu!
Jandarma Genel Komutanlığı, Van, Hatay, Diyarbakır ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıklar’ınca son 7 gün içerisinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda kubar esrar, toz esrar, eroin, uyuşturucu madde ele geçirildi.
YENİ AKİT ANKARA
Jandarma Genel Komutanlığı, resmi sosyal medya hesabından Van, Hatay, Diyarbakır ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıklar’ınca uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Açıklamada, “Van, Hatay, Diyarbakır ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıklarımızca son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; 288 kg kubar esrar, 195 kg toz esrar, 26 kg 931 gram eroin, 9 bin uyuşturucu madde, 2 piyade tüfeği ele geçirilerek 7 şüpheli yakalanmıştır” denildi.