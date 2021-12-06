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Gündem Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Gündem

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Isparta'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 16:01:00 -
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Isparta'da narkotik köpeği ile yapılan operasyonda; bin 280 gram afyon sakızı, 22 gram eroin, 11 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve 17 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3’ü uyuşturucu satmaktan 8'i uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 2’si tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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