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Jandarmadan şafak baskını: Çok sayıda gözaltı

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Hırsız Kapan Uygulaması" kapsamında 28 adrese şafak baskını düzenlendi. Yapılan operasyonda araması bulunan 14 zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:18
Jandarmadan şafak baskını: Çok sayıda gözaltı

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin tarafından Türkiye genelinde, aranan şahısların yakalanması maksadıyla icra edilen 'Hırsız Kapan Uygulaması' kapsamında şafak operasyonu düzenlendi.

28 adrese baskın düzenlendi

87 personelin katılımıyla 28 adreste sabahın erken saatlerinde yapılan aramalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Yakalanan zanlıların, hırsızlık, dolandırıcılık, askerlik kanununa muhalefet, borçlar kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararlarının oldukları ve bazılarının kesinleşmiş cezalarının olduğu öğrenildi. 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 16:18
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