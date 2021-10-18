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Gündem Jandarmadan operasyon! PKK/YPG’li teröristler kıskıvrak yakalandı
Gündem

Jandarmadan operasyon! PKK/YPG’li teröristler kıskıvrak yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gaziantep’te eş zamanlı düzenlediği operasyonda yakalanan 2 PKK-KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 16:13:00 -
Jandarmadan operasyon! PKK/YPG’li teröristler kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Kilis il Jandarma Komutanlığı tarafından, Gaziantep’in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde iki ayrı adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda PKK-KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 terör örgütü üyesi, İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumuna teslim edildi.

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