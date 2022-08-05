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Yerel Jandarmadan operasyon: Gözaltılar var
Yerel

Jandarmadan operasyon: Gözaltılar var

Rize’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 14:28:00 -
Jandarmadan operasyon: Gözaltılar var

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Jandarma komutanlığı ekipleri Rize’nin Kalkandere ilçesine bağlı Dülgerli köyünde ikamet eden F.G. A.G. ve B.G. isimli şüphelilere ait 2 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlar dahilinde arama yapıldı.

Yapılan aramalar neticesinde şahısların ev ve eklentilerinde, 1 adet tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 96 adet tabanca 9 milimetre fişeği, 2 adet metamfetamin uyuşturucu madde kullanımında olduğu değerlendirilen cam kavanoz şekilde içme aparatı, 6 adet plastik uyuşturucu madde içme aparatı ve folyosu, 200 gram Esrar Maddesi, 34 kök kenevir bitkisi ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yapılan operasyon dahilinde 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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