Jandarmadan kaçıp, 'hırsızlık' şüphesiyle gözaltına alındılar Konya'nın Taşkent ilçesinde jandarmanın dur ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan araçta bulunan 2 kişi, kısa süren kovalamaca sonucunda yakalandı.

Konya'nın Taşkent ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurmak istediği sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu önü kesilen araçta; altın bilezik, saat, cep telefonu, su sayaçları, musluklar, bakır kablo ve bakır mutfak malzemeleri ele geçirildi. Araçtaki R.A. ve S.D., eşyaları çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Taşkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 05.30 sıralarında, 2 kişinin araçla ilçede gezdiğini fark etti. Ekipler, hırsızlık yapabileceklerinden şüphelenip, aracı durdurmak istedi. Sürücü ise 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu sürücü durduruldu. Araçta yapılan aramada; 2 kurusıkı, 49 kurusıkı fişeği, 3 el feneri, 22 ayar 4 altın bilezik, 2 altın yüzük, kol saati, 2 cep telefonu, 6 su sayacı, 7 su bataryası, 29 musluk, 400 metre bakır kablo, 46 parça bakır mutfak malzemesi, bakır ilaçlama pompası ile 34 anahtar ve pense ele geçirildi. Eşyaların çalıntı olabileceği üzerinde duran jandarma, araçtaki R.A. ve S.D.'yi gözaltına aldı.

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