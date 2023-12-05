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Yerel Jandarmadan kaçakçılık operasyonu
Yerel

Jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-12-05 07:03:00 -
Jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Edirne'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 14 araç yedek parçası ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı 14 adet araç yedek parçası ele geçirildi. Yakalanan kaçak malzemelere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikata başlandı.

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