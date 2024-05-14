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Yerel Jandarmadan huzurlu sokaklar uygulaması: 128 aranan şahıs yakalandı
Yerel

Jandarmadan huzurlu sokaklar uygulaması: 128 aranan şahıs yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-14 17:03:06 - 2024-05-14 17:03:05
Jandarmadan huzurlu sokaklar uygulaması: 128 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te jandarma huzurlu sokaklar uygulaması yaptı. Aranan 128 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması adına huzurlu sokaklar uygulaması yaptı. 128 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Nisan - 13 Mayıs 2024 tarihleri arasında il genelinde farklı yer ve zamanlarda çalışma yapıldı. Yapılan aramalarda 700 kg gümrük kaçağı tütün, 250 gr plaka esrar, 245 gram skunk, 65 gram kubar esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Aranması bulunan 128 şahıs ise yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

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