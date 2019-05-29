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Jandarmadan gençlere ve öğrencilere yönelik tiyatro oyunu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde askerler tarafından öğrencilere yönelik ‘Kayıp Hayatlar’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:16
Jandarmadan gençlere ve öğrencilere yönelik tiyatro oyunu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde askerler tarafından öğrencilere yönelik ‘Kayıp Hayatlar’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.


Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatının 180. yıldönümü kutlamaları kapsamında gençlere ve öğrencilere yönelik ‘Kayıp Hayatlar’ adlı madde bağımlılığını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi. Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezi salonunda düzenlenen tiyatro oyunu öncesi jandarma personelinden oluşan müzik grubu tarafından konser verildi. Daha sonra oyuncuları jandarma personelleri tarafından oluşan tiyatro ekibi tarafından madde kullanımına bulaşmış bir gencin hikâyesini anlatan tiyatro oyununda, uyuşturucu gibi zararlı ürünlerin gençlerin hayatına nasıl girdiğini ve doğuracağı kötü sonuçları anlatıldı.


Gençlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterisi katılımcılar tarafından büyük beğeniyle izlendi.


Uyuşturucu bataklığına sürüklenen gençliğin dramını konu alan tiyatro gösterimine Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanvekili Zeynal Abidin Nacar, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Çağatay Gürbüz, Asliye Ceza Hakimi İlyas Çavuşoğlu, Asliye Hukuk Hakimi Gül Bayık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:16
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