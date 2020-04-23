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Aktüel

Jandarmadan çocuğa doğum günü kutlaması

Malatya’da jandarma, Öyküm Bostancıoğlu isimli çocuğa, 23 Nisan Çocuk Bayramı gününde doğum günü kutlaması yaptı.

2020-04-23 16:32:55 -
Jandarmadan çocuğa doğum günü kutlaması

Malatya’da jandarma, Öyküm Bostancıoğlu isimli çocuğa, 23 Nisan Çocuk Bayramı gününde doğum günü kutlaması yaptı.


Korona virüs (Covid-19)salgını sebebi ile 23-26 Nisan 2020 tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinden dolayı Malatya’nın Akçadağ İlçesi Sahilköy mahallesinde ikamet eden Hemşire Leyla Bostancıoğlu, Vefa Destek Grubu’nu arayarak, kızına evde sürpriz doğum günü kutlaması yapmayı talep etti.


Talep üzerine, Öyküm Bostancıoğlu’na Malatya İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli kadın astsubaylar doğum günü sürprizi yaptı.

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