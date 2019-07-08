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Jandarmadan Çıfıt Adası'nda operasyon! 36 kişi yakalandı

İzmir Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıfıt Adası sahilinde düzenlediği operasyonla 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:51
Jandarmadan Çıfıt Adası'nda operasyon! 36 kişi yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter gece yaptığı kontroller sırasında Atatürk Mahallesi'nde bulunan Çıfıt Adası sahilinde bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan'a geçme hazırlığı içinde olduğunu belirledi.

Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda 8'i Kongo, 13'ü Orta Afrika, 7'si Suriye, 2'si Goban, 2'si Angola, 4'ü Türk uyruklu olmak üzere 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göç İdaresi'ne teslim edilecekler

Ekipler, geçişte kullanmak üzere sahilde bulan lastik bot ile bota ait motora el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından düzensiz göçmenlerin, İzmir Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:51
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