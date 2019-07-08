Jandarmadan Çıfıt Adası'nda operasyon! 36 kişi yakalandı İzmir Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıfıt Adası sahilinde düzenlediği operasyonla 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan 36 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter gece yaptığı kontroller sırasında Atatürk Mahallesi'nde bulunan Çıfıt Adası sahilinde bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan'a geçme hazırlığı içinde olduğunu belirledi. Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda 8'i Kongo, 13'ü Orta Afrika, 7'si Suriye, 2'si Goban, 2'si Angola, 4'ü Türk uyruklu olmak üzere 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Göç İdaresi'ne teslim edilecekler Ekipler, geçişte kullanmak üzere sahilde bulan lastik bot ile bota ait motora el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından düzensiz göçmenlerin, İzmir Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.