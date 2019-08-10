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Jandarmadan ‘bayram şekerli’ denetim

Malatya’da jandarma ekipleri, bayram tatili için yola çıkan sürücüleri hem denetliyor hem de şeker ikram ederek bayramlarını kutluyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:21
Jandarmadan ‘bayram şekerli’ denetim

Malatya’da jandarma ekipleri, bayram tatili için yola çıkan sürücüleri hem denetliyor hem de şeker ikram ederek bayramlarını kutluyor.


Tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da başlayan 5 günlük kurban bayramı tatili dolayısıyla trafikte denetimlerini sıklaştıran Jandarma, özellikle emniyet kemeri denetimi üstünde duruyor. Jandarma ekipleri, Trafik kurallarına uymayan sürücüleri hem uyarıyor hem de bayram şekeri veriyor.


Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri kurban bayramı öncesi yoğun trafik akışının yaşandığı noktalarda trafik kontrollerini sıklaştırdı. Malatya - Kayseri Devlet Karayolu üzerinde trafik akışını takip eden jandarma trafik timleri, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor.


Sürücü, şoför ve yolculara kurallarına riayet etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek,İçişleri Bakanlığının "Hayatı korumak için, emniyet kemerin ses getirsin" sloganını hatırlattı. Astsubay Murat Dilek, yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını, araçta bulunan herkesin emniyet kemerini takmasını, özellikle sürücü ve şoförlerin, yolcuların emniyet kemerlerini taktıklarını kontrol ettikten sonra yola çıkmaları konusunda uyarılarını sürdürerek, emniyet kemerinin hayata bağladığını kaydetti.


Bayram sevincinin hüzne dönüştürülmemesini isteyen Dilek, tüm sürücü ve yolcuların bayramını da kutladı. Uygulamalarda, sürücü ve yolculara şeker ve kolonya ikramının yanı sıra trafik kuralları ile ilgili broşürler dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:21
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