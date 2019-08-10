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Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi

Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesinde yollardaki önlemlerini arttıran İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ve yol kontrol ekipleri uygulama yaptı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:36
Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi

Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesinde yollardaki önlemlerini arttıran İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ve yol kontrol ekipleri uygulama yaptı. Yol denetimi yapan jandarmaya detektör köpeği Ceviz de destek verirken, kapasitesinden fazla yolcu alan bir minibüs sürücüsü tespit edilerek yolcular minibüsten indirildikten sonra sürücüye cezai işlem uygulandı.


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tedbirlerini artıran Diyarbakır il Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ve yol kontrol ekipleri, Elazığ yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında araçları tek tek durdurarak denetledi. Uygulamada uyuşturucu arama köpeği Ceviz de kullanılırken,GBT sorgusu yapan ekipler, otobüslerin bagajlarında ve araçlarda da sıkı arama yaptı. Durdurulan bazı araçlarda Ceviz isimli jandarma köpeği tarafından arama gerçekleştirildi.


Denetimlerde, emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesilirken, minibüslerde de emniyet kemeri takmayan yolcular uyarılarak emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.


Uygulamada ayrıca, çocuklara yönelik "Hayatı Korumak İçin, Kemerin Ses Getirsin" projesi kapsamında, araçlardaki çocuk yolculara, emniyet kemerinin önemi anlatılırken, kapasitesinden fazla yolcu alan bir minibüste ise fazla yolcular indirilerek araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.


Jandarma ekiplerinin bayram öncesi ve bayramda da devam edecek uygulamalarında hem yolcular hem de sürücülere ’Kemerini Tak, Kemerin Ses Getirsin’ uygulaması hakkında bilgilendirilme yapılacağı bildirilirken, vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik denetimlerin aralıksız olarak jandarma tarafından süreceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:36
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