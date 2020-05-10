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Aktüel

Jandarmadan annelere sürpriz

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde jandarma ekipleri, Anneler Günü sebebiyle kırsal bazı mahallelerde çocukları uzakta olan ve Anneler Günü’nü yalnız geçiren 2 anneyi ziyaret ederek kutlama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 09:47:49 -
Jandarmadan annelere sürpriz

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde jandarma ekipleri, Anneler Günü sebebiyle kırsal bazı mahallelerde çocukları uzakta olan ve Anneler Günü’nü yalnız geçiren 2 anneyi ziyaret ederek kutlama yaptı. Jandarma ekipleri ayrıca yol kontrolleri esnasında araçlardaki annelere de çiçek vererek bu anlamlı günü kutladı.


Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı güne denk gelen Anneler Günü’nde Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri kendi görev bölgelerindeki bazı anneleri ziyaret ederek annelere sürpriz yaşattı. Ekipler Bayırköy ve Paşapınar Mahalleleri’nde ikamet eden ve çocukları il dışında olduğu için Anneler Günü’nü kutlamaya gelemeyen 2 anneyi evlerinde ziyaret etti. Ellerinde çiçeklerle köye gelen jandarma ekipleri çiçeklerini sunup annelerin elini öptü.


Jandarma ekipleri ayrıca yol kontrollerinde durdurdukları araçlarda yolcu olarak bulunan annelerin de Anneler Günü’nü kutlayıp çiçek verdiler.

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