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Aktüel

Jandarma’dan Anneler Günü paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, "Anneler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:17:00 -
Jandarma’dan Anneler Günü paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, "Anneler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.


Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden Anneler Günü dolayısıyla, "Dualarıyla güç bulduğumuz, sevgilerini daima yanımızda hissettiğimiz saygıdeğer şehit annelerimizin, Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli kıymetli annelerimizin ve vefakar tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" notuyla bir video paylaştı. Paylaşılan görüntülerde yer alan kadın personeller, çocuklarıyla beraber Anneler Günü mesajı verdi.


Ayrıca korona virüsün yayılımının önüne geçilmesi için vatandaşlara yapılan "Evde Kal" çağrısına destek veren kadın personeller ve çocukları, "Çocukların geleceği için evde kal. Sakın umudunu yitirme, önlem al. Çünkü biz, birlikte çok güçlüyüz" ifadeleriyle vatandaşlara birlik çağrısında bulundu.

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