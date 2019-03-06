Jandarma’dan ‘180 yılda 180 bin ağaç’ Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180’inci yılı etkinlikleri kapsamında ‘180 yılda 180 bin ağaç’ sloganı ile fidan dikimi yapıldı.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180’inci yılı etkinlikleri kapsamında ‘180 yılda 180 bin ağaç’ sloganı ile fidan dikimi yapıldı.

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İkize Mahallesindeki ‘Jandarma Şehitler Ormanı’nda gerçekleştirilen fidan dikimine Muğla il Jandarma Komutanlığı karargahı ve Jandarma Komando Tabur Komutanlığı erkinde görevli 250 personel katıldı. Jandarma Şehitler Ormanı’na askeri personel tarafından 3 bin çak fidanı dikildi.

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