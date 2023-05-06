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Aktüel Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 1 kişi tutuklandı
Aktüel

Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 18:15:00 -
Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 1 kişi tutuklandı

Zonguldak’ın Alaplı ve Kozlu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Alaplı ve Kozlu ilçesinde takipteki kişilere yönelik operasyonda 2 şahsa yapılan aramada 18,50 gram kubar esrar, 0,38 metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarmada ki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıstan 1’i ifadesi alınarak serbest bırakılırken 1’i kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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