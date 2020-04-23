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Aktüel

Jandarma yaylada yaşayan 11 yaşındaki çocuğun doğum gününü kutladı

Kütahya’nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe merkezine 30 kilometre mesefede yaylada yaşayan 11 yaşındaki Sedat Gülmez’in doğum gününü kutladılar.

2020-04-23 17:03:00 -
Jandarma yaylada yaşayan 11 yaşındaki çocuğun doğum gününü kutladı

Kütahya’nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe merkezine 30 kilometre mesefede yaylada yaşayan 11 yaşındaki Sedat Gülmez’in doğum gününü kutladılar.


23 Nisanda doğan ve Umutlu Köyü yaylasında ailesiyle yaşayan Sedat Gülmez, Jandarma ekiplerinin kendisine doğum günü pasta getirmesi ve çeşitli hediyeler alarak doğum gününü kutlmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.


Jandarma ekiplerinin kendisine çok güzel bir sürpriz yaptığını belirten Sedat Gülmez, ’’Hayatımın en güzel anını yaşadım. Ben Umutlu köyünde yayla evinde yaşıyorum. Burada arkadaşım yok. Asker abilerim bana hediye getirdiler ve pasta almışlar. Büyüyünce bende asker olacağım. Onlara çok teşekkür ederim’’ dedi

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