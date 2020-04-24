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Aktüel

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Balıkesir’de jandarma il genelinde sokağa çıkma yasağına uymayan 59 kişiye 56 bin lira idari para cezası kesti.

2020-04-24 13:20:51 -
Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Balıkesir’de jandarma il genelinde sokağa çıkma yasağına uymayan 59 kişiye 56 bin lira idari para cezası kesti.


İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle Balıkesir’de vatandaşlar evlerine kapandı. İlk gün yasağa uymayan vatandaşlara jandarma ekipleri tarafından cezai işlem yapıldı. Yasağın uygulanmaya başlamasıyla tedbirlerini alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde denetim yaptı. Uygulama noktalarında araçları durduran jandarma ekipleri, sürücülere sokağa çıkmaları için izin verilen kişiler kapsamında olup olmadıklarını sordu. 23.04.2020 Perşembe günü yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 59 kişiye 56 bin 224 lira idari para cezası kesildi.

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