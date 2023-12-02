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Yerel Jandarma yakalama kararı bulunan 7 şüpheliyi yakaladı
Yerel

Jandarma yakalama kararı bulunan 7 şüpheliyi yakaladı

Yeniakit Publisher
2023-12-02 06:56:00 -
Jandarma yakalama kararı bulunan 7 şüpheliyi yakaladı

Zonguldak’ta jandarma ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli hakkında işlem yaptı. Şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 01 Aralık tarihinde 49 ekip, 151 personelin katılımıyla gündüzün başlangıcı esas alınarak başlayan ve aynı gün 12:00 saatleri arasında "Aranan Şahısların Yakalanması Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamalarda; bin 943 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan, Karşılıksız Yararlanma suçundan 1, Yağma suçundan 1, Basit Yaralama suçundan 1, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık suçundan 1, Kayıp Şahıs suçundan 1, Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 1 ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan 1 olmak üzere toplam 7 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 1’i adli makamlarca tutuklandı.

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