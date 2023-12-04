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Gündem Jandarma ve işçiler arasında gerginlik
Gündem

Jandarma ve işçiler arasında gerginlik

Yeniakit Publisher
2023-12-04 15:57:00 -
Jandarma ve işçiler arasında gerginlik

Bir tekstil firması önünde 8 gündür eylem yapan işçiler, demir bariyerleri yıkmaya çalışınca jandarma biber gazıyla müdahale etti.

 

 

ŞANLIURFA’da bir tekstil firması önünde 8 gündür eylem yapan işçiler ile jandarma arasında çıkan gerginlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren işçiler, demir bariyerleri yıkmaya çalışınca jandarma biber gazıyla müdahale etti. Şanlıurfa 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve yaklaşık 700 çalışanı bulunan tekstil fabrikasındaki 450 işçi, bağlı olduğu sendikadan istifa edip, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası’na (BİRTEK-SEN) geçti.

İddiaya göre, bunun üzerine fabrika yönetimi 7 çalışanını işten çıkardı. Arkadaşlarının sendika değişikliği nedeniyle işten çıkarılmasına tepki gösteren diğer işçiler, 27 Kasım’da iş bıraktı. Fabrika önünde eylem yapan işçilerin, bulundukları yere toplanmalarına izin vermeyen jandarma, bölgeye çıkan cadde ve sokakları demir bariyerlerle kapattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eylemin 8’inci gününde fabrika önüne gitmek isteyen işçilere izin vermeyen jandarma, çıkan gerginlik üzerine 3 kişiyi gözaltına aldı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren işçiler, demir bariyerleri yıkmaya çalışınca, jandarma ekipleri biber gazıyla müdahalede bulundu.

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