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Ekonomi Jandarma Uzman Erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı?
Ekonomi

Jandarma Uzman Erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları, başvuru işlemleri sonrası adayların gündemine geldi. 31 Ocak'ta tamamlanan Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurularının sonuçları, yapılan değerlendirme sonrası ilan edilecek. Peki, Jandarma Uzman Erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 21:06:00 -
Jandarma Uzman Erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı?

Jandarma Uzman Erbaş başvuru sonuçları merak ediliyor. Geçtiğimiz ay Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru kılavuzu ile beraber adaylar 31 Ocak tarihine kadar işlemlerini elektronik sistem üzerinden gerçekleştirmişti.

Jandarma Uzman Erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak jandarma uzman erbaş alımı için adayların beklediği başvuru sonuçları için heyecan dorukta. Yurt genelinde binlerce adayı yakından ilgilendiren konuya ilişkin en çok Jandarma Uzman Erbaş başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmazken kılavuzda yer alan bilgi şöyle;

Temin edilecek branşlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylara https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Seçme Sınavlarına Çağrılma" duyurusu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi "Sonuç Bilgileri" kısmı altında "Sonuçlarım" kısmından yapılacaktır. Adaylar başvuruların bitiminden sonra bu internet adresini takip edecektir.

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