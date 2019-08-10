Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor Adıyaman İl Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan kişilere yönelik çalışmasında, uyuşturucu kullananlara geçit vermiyor.

Adıyaman İl Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan kişilere yönelik çalışmasında, uyuşturucu kullananlara geçit vermiyor.

Ahmethoca köyü Tümrüz Tepe mevkiinde şüpheli 3 şahsın üzerinde arama yapan jandarma ekipleri 2 adet kağıt parçası içerisinde 14 gram sentetik cannabinoid maddesi ele geçirdi.

Ziyaret Payamlı köyü Beşpınar Marina Mesire alanı mevkiinde şüpheli 4 şahsın ve şahısların yanında bulunan otomobilde yapılan aramada 2 adet kağıt ve poşet parçası içerisinde 32 gram ağırlığında toz esrar maddesi ele geçirdi.

Yine Ziyaret Ppayamlı köyü, Beşpınar Marina Mesire alanı mevkiinde şüpheli 2 şahıs ve yanlarında bulunan otomobilde yapılan aramada 2 adet kağıtparçası içerisinde yaklaşık 3 gram toz esrar maddesi ve 4 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarmanın uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında göz altına alınan şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.