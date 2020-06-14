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Aktüel

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Jandarma Teşkilatının 181’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Erzurum Havuzbaşı’nda tören düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 12:35:43 -
Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Jandarma Teşkilatının 181’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Erzurum Havuzbaşı’nda tören düzenlendi.


Gerçekleşen törene, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Semih Okyar, Erzurum İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gültekin Temel ve askeri erkan katıldı.


Havuzbaşı Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldıktan sonra İstiklal marşı okunup saygı duruşunda bulunuldu.

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