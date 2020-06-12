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Aktüel

Jandarma Teşkilatından Vali Günaydın’a 181. Kuruluş Yıldönümü Ziyareti

Kuruluşunun 181’inci yılını kutlayan Jandarma Teşkilatı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:07:13 -
Jandarma Teşkilatından Vali Günaydın’a 181. Kuruluş Yıldönümü Ziyareti

Kuruluşunun 181’inci yılını kutlayan Jandarma Teşkilatı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.


Vali Günaydın ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm jandarma teşkilatının Jandarma Günü’nü kutladı. Jandarma Teşkilatının Türkiye’nin ve Türk Milletinin huzuru ve güveni için büyük bir fedakârlık ve üstün bir görev anlayışıyla görev yaptığını ifade eden Vali Günaydın, Kayseri’de de jandarmanın sorumluluk bölgesinde en son teknolojik cihazlarla 24 saat boyunca vatandaşlara başarılı bir şekilde hizmet ettiğini söyledi.


Ziyarette İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik de kendilerine gösterdiği desteklerden dolayı Vali Şehmus Günaydın’a teşekkür ederek, jandarmanın Kayseri’de yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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