0553 313 94 23

Jandarma sürücülerin bayramı kutlayıp baklava ikram etti

Kütahya’nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekipleri, yol kontrol uygulamasında sürücülere baklava ikram edip bayramlarını kutladı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 07:15
Jandarma sürücülerin bayramı kutlayıp baklava ikram etti

Kütahya’nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekipleri, yol kontrol uygulamasında sürücülere baklava ikram edip bayramlarını kutladı.


Sürücüler, kendilerine ehliyet ve ruhsat sorulmasını beklerken, Jandarmanın emniyet kemeri uyarısı ve baklava ikramı şaşkınlığa neden oldu.


Emet ilçesi Otogar Kavşağı’nda yapılan uygulamada, sürücüler jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasındadurduruldu. Uzman erbaşlar ve subaylar tarafından sürücülerin bayramları kutlandı, trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı.


Uygulamadan son derece memnun kaldıklarını belirten sürücüler, ’’Biz rutin uygulama zannediyorduk. Ehliyet ruhsat hazırlarken tatlı ikram edildi. Çok güzel bir uygulama ile karşılaştık. Onlar olmasa huzur ve güven olmaz. Olması gereken bu. Bu milletin onlara ihtiyacı var. Bakış açımız bu olmalı. Ama bugün yolda, ama yarın dağda. Onlar olmadan olmaz’’ dediler.(YD-EFE)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 07:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan sinyali vermişti! Tutuştular...
    1. Erdoğan sinyali vermişti! Tutuştular...
    2. Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Yemen'..
    3. Jandarma sürücülerin bayramı kutlayıp..
    4. Emet’te trafik kazası: 3 yaralı
    5. 12.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    6. Arjantin'deki ön seçim sonuçları..
    7. Arjantin Devlet Başkanı Macri'den ön..
    8. Arjantin'deki ön seçimlerde..
    9. Küçük kız çocuğuna taciz ettiği iddia..
    10. Dışişleri Bakanlığı: “Aden şehrindeki..
    11. Küçükçekmece’de trafik kazası: 1 ölü
    12. Adana'da taciz iddiası
    13. Kırşehir’de kaza7 yaralı
    14. Madalya aldı! Trump'ı protesto etti
    15. Esed rejimine ağır darbe! Çok sayıda..
    16. İYİ Partili vekilin çarptığı yaya..
    17. İtalyan tenor Safina sokak hayvanları..
    18. İzmir'de otoyolda milletvekilinin..
    19. İçişleri: "Hakkari-Yüksekova ilçesi..
    20. Eryaman Stadı’nda iki günde iki final!..
    21. Suudi Arabistan ve BAE birbirine..
    22. Teröristlere darbe! Etkisiz hale..
    23. İYİ Partili Milletvekilinin otoyolda..
    24. Galatasaray İtalya'da dağıldı
    25. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale..
    26. Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler:..
    27. Futbol: Hazırlık maçı
    28. Türk hayırseverlerden Senegal'de..
    29. ABD’de evde yangın: 5 çocuk hayatını..
    30. Hazırlık Maçı: Fiorentina: 4 -..
    Unsuz ve glutensiz ekmek: Oopsie
    Unsuz ve glutensiz ekmek: Oopsie
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Uzman isim uyardı: ABD Donanması ilk saatlerde o ülke tarafından imha edilecek
    Uzman isim uyardı: ABD Donanması ilk saatlerde o ülke tarafından imha edilecek
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!
    Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!
    Şehitliklerde dua ve hüzün
    Şehitliklerde dua ve hüzün