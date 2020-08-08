Jandarma müdahale etti! Erzurum'da iki aile birbirine girdi, yaralılar var
Erzurum'da iki aile arasında eski bir husumetten dolayı çıkan kavga sonucu 4 kişi yaralandı.
Erzurum'da eskiden aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında kavga çıktı.
Erzurum’un Tekman ilçesinde iki aile fertleri arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Darp sonrası kendi ailesine haber verdi
İddiaya göre, F.K isimli şahıs anayolda seyir halinde iken husumetlileri olduğu belirtilen ailenin bazı fertleri tarafından önü kesilerek sopalarla darp edildi. Bunun sonucunda F.K.'nin yaşanan olayı kendi ailesine haber vermesi üzerine iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Jandarma güvenlik önlemleri aldı
Çıkan kavgaya jandarma ekipleri tarafından müdahalede bulunulurken, yaralanan 4 kişi Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin köyde güvenlik önlemleri aldığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.