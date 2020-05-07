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Aktüel

Jandarma maske, dezenfektan ve broşür dağıttı

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince sürücülere maske ve dezenfektan hediye edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:43:07 -
Jandarma maske, dezenfektan ve broşür dağıttı

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince sürücülere maske ve dezenfektan hediye edildi.


Ekipler, her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasından kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında araç sürücülerine yeni tip korona virüse (Kovid-19) dikkati çeken broşürler dağıttı.


İçişleri Bakanlığı 2020 yılı sloganını, "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" olarak belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle sosyal yaşamın olumsuz etkilendiği ve zamanın çoğunun evlerde geçirildiği bu günlerde trafik kuralları akıllardan çıkarılmayıp insan hayatının bir anlık dikkatsizlik ve duyarsızlık sonucu yitirilemeyecek kadar değerli olduğunu hatırlattı.


Tarsus Jandarma ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında yaptıkları trafik uygulamalarında sürücülere maske, dezenfektan ve broşür dağıtarak sürücüler üzerinde farkındalık oluşturulmasını sağladılar.

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