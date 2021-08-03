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Gündem Jandarma komutanı provokasyonu böyle önledi
Gündem

Jandarma komutanı provokasyonu böyle önledi

Terör örgütü PKK/PYD ormanları yakarken, bir tarafdan da provokasyon peşinde olanlara karşı Antalya'da görev yapan jandarma komutanından çarpıcı bir uyarı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 01:39:00 -

Antalya'da görev yapan jandarma komutanı, vatandaşı provokasyonlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Araçların yolunu kesip kimlik soran vatandaşları uyaran komutan, “Sizin o üye olduğunuz WhatsApp gruplarından sürekli yanlış plaka atıyorlar. O üye olduğunuz WhatsApp gruplarını silin ve bunlara inanmayın.” ifadelerini kullandı.

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