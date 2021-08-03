Jandarma komutanı provokasyonu böyle önledi
Terör örgütü PKK/PYD ormanları yakarken, bir tarafdan da provokasyon peşinde olanlara karşı Antalya'da görev yapan jandarma komutanından çarpıcı bir uyarı geldi.
Antalya'da görev yapan jandarma komutanı, vatandaşı provokasyonlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Araçların yolunu kesip kimlik soran vatandaşları uyaran komutan, “Sizin o üye olduğunuz WhatsApp gruplarından sürekli yanlış plaka atıyorlar. O üye olduğunuz WhatsApp gruplarını silin ve bunlara inanmayın.” ifadelerini kullandı.