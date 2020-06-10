  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Jandarma komandolardan ’Mehmet ’ türküsü

Terörle Mücadele Harekatı kapsamında görevli kahraman Jandarma Komandoların yetiştiği, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının faaliyetleri ’Mehmet’ türküsü eşiliğinde tanıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 11:05:32 -
Jandarma komandolardan ’Mehmet ’ türküsü

Terörle Mücadele Harekatı kapsamında görevli kahraman Jandarma Komandoların yetiştiği, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının faaliyetleri ’Mehmet’ türküsü eşiliğinde tanıtıldı.


Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında görevli kahraman Jandarma Komandoların yetiştiği, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının faaliyetlerine yer verildi. Paylaşımda ’Mehmet’ türküsü de yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı