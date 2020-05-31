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Aktüel

Jandarma, İstanbul Havalimanı'nda görevinin başında

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:24:43 -
Jandarma, İstanbul Havalimanı'nda görevinin başında

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul Havalimanı Jandarma Koruma Tabur Komutanlığının, oluşabilecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı en üstün teknolojiyle görevinin başında olduğunu bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından "Güvenliğiniz bize emanet" başlığıyla video paylaşıldı.

Videoda, İstanbul Havalimanı Jandarma Koruma Tabur Komutanlığında görev yapan personele ve devriye faaliyetlerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca "İstanbul Havalimanı Jandarma Koruma Tabur Komutanlığımız, İstanbul Havalimanı'nda oluşabilecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı en üstün teknolojiyle görevinin başında." ifadeleri kullanıldı.

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