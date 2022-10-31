  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Jandarma helikopteri kalp krizi geçiren vatandaş için havalandı
Yaşam

Jandarma helikopteri kalp krizi geçiren vatandaş için havalandı

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında şeker ve kalp hastası olan ve kalp krizi geçiren 62 yaşındaki vatandaş, jandarma helikopteri ile hastaneye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 22:52:00 - 2022-10-31 22:56:24

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında kalp krizi geçiren vatandaş, jandarma helikopteri ile hastaneye sevk edildi.

Ovacık ilçesi Yakatarla köyü kırsalında bugün öğleden sonra şeker ve kalp hastası Turabi Caresiz (62) kalp krizi geçirdi. Yapılan ilk yardımın yetersiz kalması üzerine vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Helikopterle hastaneye götürüldü

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndan ilk yardım ekibi ile birlikte havalanan helikopter, Caresiz’i bulunduğu yerden alarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23