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Gündem Jandarma göçmen kaçakçılarına geçit vermedi
Gündem

Jandarma göçmen kaçakçılarına geçit vermedi

Jandarma Genel Komutanlığı Van ve Muğla’da göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen organizatörlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyonlarda 25 şüpheliyi yakaladı. Bunlardan 19’u tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 20:41:00 -
Jandarma göçmen kaçakçılarına geçit vermedi

YENİ AKİT / ANKARA

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Van ve Muğla merkezi 4 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 25 göçmen kaçakçısını gözaltına aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda son günlerde sıkça gündeme gelen göçmen kaçakçılığı operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen organizatörlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 19’unun sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığını duyurdu. Komutanlığın paylaşımlarında şu ifadelere yer verildi; “Göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen organizatörlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Haziran 2022 ayı içerisinde, Muğla ve Van merkezli 4 ilde yapılan iki ayrı operasyonda 25 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 19’u sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.”

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