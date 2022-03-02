Deniz tuzuyla yapılan bu içecek bağırsakları arındırıp tertemiz yapıyor!

Deniz tuzu nedir, faydaları nelerdir?

Deniz tuzu, insan sağlığı için büyük önem taşıyan sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, brom, klor, demir, florür ve sülfür gibi mineraller başta olmak üzere seksenden fazla mineral içermektedir. Deniz tuzu mineral zengini olması nedeniyle vücut sağlığı açısından oldukça önemlidir. Vücudumuzda hücre yenilenmesinde ve kana oksijen geçişinin sağlanmasında etkilidir. Erken yaşlanmayı önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Besinlerdeki yararlı maddelerin vücuda alınmasını kolaylaştırır.

Bu içecek 3 hafta içerisinde bu zararlı atıklardan bağırsaklarınızı tamamen arındırıyor

Kilolu olmasanız bile bağırsaklarınızda biriken zararlı atıklar, sizi olduğunuzdan daha şiş ve kilolu hissetmenize neden olabilir. Üstelik alerjik reaksiyon sorunlarıyla mücadele eden, yoğun stres altında yaşayan ve obezite sorunu olan kişilerde daha fazla toksin sorunu ortaya çıkabilir. Fakat bir içecek, 3 hafta içerisinde bu zararlı atıklardan bağırsaklarınızı tamamen arındırabiliyor.

Kötü beslenme alışkanlıkları, düzgün tedavi edilmediğinde ömür boyu süren ve yaşam kalitesini büyük oranda düşüren sindirim sorunlarına neden olabilir. Bağırsağın bir atık birikimi alanına dönüşmesi vücutta büyük dengesizlikler ortaya çıkaracaktır. Üstelik bir dizi sağlık ve kilo probleminin ana nedeni olabilir. Bu nedenle uygulanabilecek en önemli adım; sağlıklı beslenme düzenine dönüş yapmaktır. Fakat bununla birlikte zencefilli bir içecek karışımı, bağırsaklarınızı tamamen arındırabiliyor.

Ev yapımı malzemelerle yapılan bu içecek; bağırsaklarınızdaki kilolarca atığı temizleyerek hem sağlığınızı destekliyor hem de kilo vermenizi kolaylaştırıyor. Örneğin; yemeği fazla kaçırdığınız bir anda toksinlerden kurtulmak için bu karışımı dakikalar içinde hazırlayarak tüketebilirsiniz. Böylece zararlı maddeleri bağırsaklarınızdan kısa sürede uzaklaştırabilirsiniz. Fakat bu karışımı tüketmeden önce herhangi bir alerjik reaksiyon benzeri sağlık risklerine karşı öncelikle bir uzmana danışmanız önemlidir.

Malzemeler:

1 çorba kaşığı elma sirkesi

2 çorba kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı zencefil

Bir tutam kadar deniz tuzu

1 bardak su

Nasıl yapılır?

İçme suyunu kaynattıktan sonra içerisine deniz tuzu ekleyin. Diğer malzemeleri de ekledikten sonra iyice karıştırın. Bu karışımı, kahvaltıdan önce açken bir bardak için.

Bu içecek, sirke ve limonun sağladığı yüksek antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren ve bağırsakları temizleyen bir güce sahip. Ayrıca toksinleri vücuttan uzaklaştırarak enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı koruma kalkanına dönüşür. Güçlü mineral ve vitamin içeriği ile koruyucu bir etkiye sahiptir.