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Ekonomi Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman?
Ekonomi

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli bilişim personeli almak için ilan açtı. Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na sözleşmeli bilişim personeli alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, KHK'ya tabi açıktan temin yoluyla sözleşmeli bilişim personeli alınacak. İlana göre 4 personel alınacak. Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 23:23:00 -
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığına "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilanda belirtilen şartlarla (4) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne eDevlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak. Başvurular, 25 Şubat 2021 günü başlayıp, 11 Mart 2021 günü saat 16:00’da sona erecek.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecek.

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