Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında karar (2)

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 245 sanıklı davada dönemin TEM Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı da yaralayan eski albay Erkan Öktem, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile 9 kişinin şehit edilmesine ilişkin 10 kez, 14 sanık ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Aynı sanıkların arasında bulunduğu 86 kişi "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanık ise müebbet hapse mahkum edildi.

Davanın karar duruşması, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görüldü.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müdahiller ve tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada jandarma yoğun güvenlik önlemi aldı.

Bazı tutuksuz sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, Temmuz 2017'de açılan davanın sonuna gelindiğine dikkati çekerek, "Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki bazı savunmalar çerçevesinde belirtilen hususlarda özellikle mahkemenin bağımsızlığı, tarafsızlığı veya herhangi bir yerden gelen talimatlar çerçevesinde hareket ettiğine ilişkin hiçbir iddia varit değildir. Mahkememize hiç kimse bu zamana kadar emir ve talimat vermemiştir. Mahkeme, tüm iş ve eylemlerinde tarafsızlığını muhafaza etmiştir." diye konuştu.

Köksal, mahkemenin, darbe girişiminin Fetullahçı Terör Örgütü'nce iç ve dış destekli olarak gerçekleştirildiği kanaate vardığını bildirerek, "Gerekçeli kararda her şeyi göreceksiniz." dedi.

Köksal, daha sonra hükmü açıkladı.

- Toplam 121 sanık "anayasal düzeni ihlal" suçundan cezalandırıldı

Mahkeme, sanıklardan 86'sını "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Bu sanıklar şöyle:

"Abdullah Elma, Abdülaziz Akkılık, Abdülhamit Özmen, Abdülkadir Baytak, Abdurrahman Özdemir, Ahmet Özcan, Ahmet Parlak, Ahmet Selçuk Tezcan, Ahmet Tamer Oğuz, Akif Ekici, Akif Uykun, Birkan Karakurt, Burak Hancılar, Burak Tipi, Bülent Ak, Celil Şahin, Cemal İyigün, Cenk Burak Canberg, Emre Canbaztepe, Emre Kubatoğlu, Engin Vardar, Ercan Öngür, Erdal Karlıdağ, Erdoğan Çiçek, Erkan Demir, Erkan Öktem, Faruk Örnek, Fatih Karabağ, Fatih Tatlıcı, Fuat Pala, Hakan Güler, Halil İbrahim Yıldırım, Hamza Toprak, Harun Aydın, Hasan Abazaoğlu, Haydar Göktaş, Haydar Aksoy, İlker Çiçek, İrfan Çakmakçıoğlu, İrfan Satır, İsmail Nefes, İsmail Yapıcı, Kadir Çelik, Kadir Söylemez, Mehmet Kabaoğlu, Mehmet Sezgin, Mehmet Akif Şeker, Mehmet Nur Çinpolat, Mesut Özgen, Metin Yağcı, Muhammet Ali Akyüz, Muharrem Demirkale, Murat Düzenli, Musa Kılıçaslan, Mustafa Kürklü, Mustafa Alper Ateş, Necip Erkul, Oktay Çağlayan, Orhan Akdemir, Osman Tuş, Özgür Özbay, Özkan Öztürk, Özkan Yılmaz, Ramazan Karabulut, Ramazan Öztürk, Salim Keskin, Selim Baran, Serdar Kılıç, Seyfullah Demir, Süleyman Bilir, Süleyman Karaca, Şakir Ali Kaya, Şuayip Turna, Şükrü Demirtürk, Tahsin Eğin, Teyfik Karaduman, Tuncay Koçak, Uğur Elciyar, Ümit Yolcu, Ünal Akbulut, Veli Köse, Yasin Kayabaşı, Yavuz Keçeci, Yener Ekinci, Yunus Özer ve Yusuf Köz."

Sanıklardan 35'ine ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan takdiri indirimin ardından müebbet hapis verildi. Bu sanıklar Adem Küçük, Ali Aydın Kurt, Ali Karaahmetoğlu, Alper Özkan, Ayhan Ceylan, Coşkun Yetim, Cüneyt Berber, Dursun Korku, Erdem Okul, Erhan Mumcu, Fahri Koçuk, Fatih Karaca, Ferdi Kepez, Göksel Seri, Hamit Alemdar, Harun Işık, Harun Kurtaran, İlhan Salici, İlker Palalı, İrfan Öztürk, Kadir Balcı, Mehmet Emin Bayrak, Mustafa Akdeniz, Mutlu Kıratlı, Muzaffer Taha Gümüş, Ömer Polat, Sadık Çetin, Selim İnanır, Serkan Polat, Ümit Tekerlek, Vasfi Dinçer, Veli Yırtık, Yahya Yangun, Yavuz Karakaya ve Yusuf Ataman olarak sıralandı.

- 17 sanığa darbeye yardımdan hapis cezası

Aynı suça yardım ettikleri gerekçesiyle Osman Tosun, Salim Battaş, Sungur Poroy, Tuğrul Satun, Mustafa Kemal Yaraş ve Uğur Özarslan'a 15'er yıl; Ahmet Evren Saka, Bora Polat, İbrahim Güler, İsmail Hakkı Avuç, Mehmet Deniz, Mehmet Kürşat Yaman, Metin Sönmez, Ramazan Karlıer, Sadık Elçik, Tamer Yurt ve Serhat Savcı'ya ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

- 15 sanığa "kasten öldürme"den ceza

Darbe girişimi sırasında karargah çevresinde 8 kişinin şehit edilmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle Ahmet Özcan, Bülent Ak, Cemal İyigün, Erdal Karlıdağ, Erdoğan Çiçek, Erkan Öktem, Hakan Güler, Halil İbrahim Yıldırım, Muharrem Demirkale, Özkan Yılmaz, Süleyman Karaca, Şükrü Demirtürk, Tuncay Koçak, Yasin Kayabaşı ve Yusuf Köz, 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

- Öktem'e 10 kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanıklardan eski kurmay albay Erkan Öktem, dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın koruması Hasan Gülhan'ı şehit ettiği gerekçesiyle bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Böylece Öktem, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 1, "kasten öldürme" suçundan da 9 kez olmak üzere 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Öktem, Turgut Aslan ve Güven Şağban'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" eylemi nedeniyle de ayrı ayrı 20'şer yıl olmak üzere 40 yıl hapse mahkum edildi.

Sanıklardan İrfan Çakmakçıoğlu ise Gülhan'ı öldürmeye yardım suçundan 20 yıl, Aslan'ı öldürmeye teşebbüse yardımdan da 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

Ayrıca, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen sanıklardan 33'ü fikir ve eylem birliğinde katılanlara yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 30'ar yıl, 6 sanık ise 25'er yıl hapse çarptırıldı.

- 23 sanık "FETÖ üyeliği" suçundan cezalandırıldı

FETÖ'nün Jandarma yapılanmasında "mahrem imam" olmakla suçlanan sivil sanık Mevlüt Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapse mahkum edildi.

Sanıklardan Murat Saçıkara "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl, Bayram Kaplan 11 yıl 3 ay, Mustafa Yivli ve Sinan Çekim 10 yıl, Rıdvan Anur 10 yıl 6 ay, Ahmet Emre Köse, Erhan Cantekin, Özkan Oguş, Rıdvan Kılınç ve Yılmaz Çetin ise 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Sanıklardan Beytullah Özdemir ve İbrahim Abanuzoğlu aynı suçtan 8 yıl 1 ay 15 gün, Mehmet Kurnaz 9 yıl, Abdullah Aslan, Bekir Olukbaz, Bünyamin Tekin, Erdem Küçük, Erol Yılmaz, Mustafa Tavukçu ve Sabri Tunçer 7 yıl 6'şar ay hapse çarptırıldı.

Sanıklar Emrah Bulut ve Muhammer Gürbüz ise terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

- Firari 10 sanığın dosyası ayrıldı

Firari sanıklar Adem Taşçıoğlu, Hacı Ahmet Kılıç, Muhterem Çöl, Mehmet Emin Deniz, Mehmet Yıldırım Ergider, Mehmet Aydın, Murat Kalaç, Yavuz Aydın, Turgut Yücel ve Murat Sönmez hakkındaki dava dosyaları ayrılırken yargılama sırasında ölen Adnan Cuman ve Özgür Karslı hakkındaki kamu davası düşürüldü.

Hakkındaki kamu davasının usulüne uygun açılmadığı gerekçesiyle Mevlüt Bozer'e ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.



Sanıklar Fikret Özdemir ve Levent Demir ile 28. Mekanize Piyade Tugayında er olarak görev yapan sanıklar Abdullah Sarıkaya, Abdullah Soylu, Ahmet Furkan Kılıç, Anıl Keleş, Ayetullah Ruhula Akyüz, Berkan Ersin Arı, Bilal Erdoğan, Cebrail Yılmaz, Davut Emen, Ekrem Kibar, Emre Demir, Emrullah Danışman, Fatih Tokenmiş, Ferhat Burak Önal, Gürsel Ayan, Hakkı Samet Koç, Harun Bükücü, Hayri Kocaçınar, Hüseyin Kartal, Kani Özkaç, Mahir Kabar, Mecit Karakuş, Mehmet Şanal, Mehmet Tevfik Yurtdaş, Meriç Sarıçalı, Metin Yarar, Murat Akkaya, Murat Çakan, Murat Kara, Murat Can Özarslan, Oğuzhan Esmer, Onur Akpınar, Ömer Çağmel, Samet Bayram, Samet Delibaş, Sefa Aytürk, Serdar Avcı, Sergen Toprak, Sezer Ergin, Tarık Turgut, Üzeyir Beyazkaya, Yusuf Egrik ile aynı tugayda görevli Davut Emen ve Meriç Sarıçalı'nın beraatine karar verildi.

Sanıklar Abdullah Çevik, Adem Eker, Ahmet Eser, Akif Cin, Deniz Kaygusuz, Emre Atmaca, Emre Çevik, Emre Tonyalı, Hakan Bilgili, Kenan Değirmenci, Mehmet Ozansoy, Mehmet Özkan, Mehmet Faik Keçeci, Murat Dursun Gökkaya, Mustafa Şahin Almalı, Orhan Karaca, Serdar Kaşıkçıoğlu, Sıtkı Çam, Tuncay Taştan, Uğur Erdoğan, Veysi Araz, Yakup Acar, Yusuf Ziya Şimşek, uzman çavuşlar Fatih Yavuz ve Ahmet Aldırmaz'ın kimi suçlar yönünden beraatlerine, kimi suçlar yönünden ise haklarında karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

(Son)



