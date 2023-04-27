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Gündem Jandarma Genel Komutanlığı 500 sözleşmeli uzman erbaş alacak
Gündem

Jandarma Genel Komutanlığı 500 sözleşmeli uzman erbaş alacak

Yeniakit Publisher
2023-04-27 06:57:00 -
Jandarma Genel Komutanlığı 500 sözleşmeli uzman erbaş alacak

Jandarma Genel Komutanlığına 500 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli) sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 27 Nisan - 11 Mayıs'ta internet üzerinden yapılacak.

Ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuru yapabilecekler. KPSS puanı olmayan ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacak. İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylar için KPSS puanı aranmayacak ve başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaklar.

Başvuru şartlarına ilişkin bilgilere "https://vatandas.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet sitelerinde yayımlanacak olan "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.

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