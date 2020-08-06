  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den koronavirüs denetimleri açıklaması:

"Milletimizin Kovid-19 ile mücadelede normalleşmeye ulaşması için herkesin bu konuda bize destek verdiğini, kendisini koruduğunu, sosyal mesafeye, maskeye çok dikkat ettiğini, temas ve hijyen durumlarına çok hassasiyet gösterdiğini görüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-06 20:01:42 -
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den koronavirüs denetimleri açıklaması:

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Milletimizin Kovid-19 ile mücadelede normalleşmeye ulaşması için herkesin bu konuda bize destek verdiğini, kendisini koruduğunu, sosyal mesafeye, maskeye çok dikkat ettiğini, temas ve hijyen durumlarına çok hassasiyet gösterdiğini görüyoruz." dedi.

Ülke genelinde gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirleri denetimi kapsamında, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'ndeki Etimesgut Bulvarı'na gelen Çetin, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri yerinde inceledi.

Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 5 aydan bu yana süren denetimlerin en geniş ve en kapsamlısının bugün yapıldığını belirterek, "Kolluk olarak, polis ve jandarma olarak ülkemizin her noktasında bütün gücümüzle bu kontrolleri başlattık. 5 aydan beri sürekli yapıyoruz ama bu biraz daha geniş kapsamlı oldu. En büyük kontrol bu oldu." diye konuştu.

Türkiye genelinde polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarından elde ettikleri tespitlere ilişkin Çetin, şunları söyledi:

"Şu anki tespitlere göre konuşuyorum ve Ankara'daki durumu konuşuyorum, bir defa milletimizin, halkımızın bu konuda bilincinin çok yüksek olduğunu, duyarlılığının çok yüksek olduğunu bu mücadelenin sadece kolluk kuvvetleriyle değil halkımızın topyekun mücadelesiyle olacağını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri, hükümetimizin aldığı tedbirler, bakanlıklarımızın uygulamalarıyla ve en önemlisi halkımızın desteğiyle Kovid-19 ile mücadele Türkiye'de son derece iyi durumdadır hatta dünyada örnek teşkil edecek bir mücadele sergiliyor."

Çetin, otomobillerde ve otobüslerde bulunanların salgınla mücadeledeki hassasiyetlerini denetimler sırasında bir kez daha gördüklerini belirterek, "Bu konuda halkımız gerçekten sahiplenmiş bu işi, çok yüksek bilinç, duyarlılık ve hassasiyetle. Milletimizin Kovid-19 ile mücadelede normalleşmeye ulaşması için herkesin bu konuda bize destek verdiğini, kendisini koruduğunu, sosyal mesafeye ve maskeye çok dikkat ettiğini, temas ve hijyen durumlarına çok hassasiyet gösterdiğini görüyoruz. Ben buradan bütün milletimize teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Orgeneral Çetin, halk otobüslerine binerek tedbirleri inceledi, otomobillerdeki vatandaşlarla sohbet etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar’dan Beyrut’taki patlamaya yönelik dikkat çeken yorum: Tek başına patlatması mümkün değil
Gündem

Mete Yarar’dan Beyrut’taki patlamaya yönelik dikkat çeken yorum: Tek başına patlatması mümkün değil

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen büyük patlamayla ilgili konuştu. Yarar “Amonyum nitratı bu şekilde te..
Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a çok sert tepki
Gündem

Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında yapılan sözde deniz yetki sınırlandırılması anlaşmasına ilişkin bir açıklama yaptı...
Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Gündem

Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında A..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı