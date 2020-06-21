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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çardakçı Beytüşşebap’ta

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 19:14:32 -
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çardakçı Beytüşşebap’ta

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesini ziyaret etti.


Korgeneral Çardakçı, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Beytüşşebap ilçesini ziyaret etti. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ve Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan heyeti karşıladı.


İlçede incelemelerde bulunan Korgeneral Çardakçı ve beraberindekiler Mehmetçik ile bir araya geldi. Öğle yemeğini ilçede Mehmetçikle beraber yiyen Korgeneral Çardakçı ve beraberindekilere Kaymakam Pendik jirki kilimi ve Faraşin balını hediye etti.


Korgeneral çardakçı ve beraberindekiler incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.

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