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Aktüel

Jandarma, FETÖ'den aranan şüpheliyi postacı gibi davranarak yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:09:15 -
Jandarma, FETÖ'den aranan şüpheliyi postacı gibi davranarak yakaladı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan 2016 yılından beri aranan zanlı, yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan İ.K'nin şehir merkezinde bir ikamette olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelinin kaldığı evi tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), postacı gibi davranarak zanlının bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Postasını almak için kapıyı açan İ.K, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. tutuklandı.


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