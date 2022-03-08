Jandarma enseledi! İşte hakkındaki şok gerçek
Hatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan ve operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'da hakkında kesinleşmiş 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, "silahla yağma", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 47 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'nin Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'ndeki annesinin evine gideceği bilgisine ulaştı.
Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.