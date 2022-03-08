  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Jandarma enseledi! İşte hakkındaki şok gerçek
Gündem

Jandarma enseledi! İşte hakkındaki şok gerçek

Hatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan ve operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 15:34:00 -
Jandarma enseledi! İşte hakkındaki şok gerçek

Hatay'da hakkında kesinleşmiş 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, "silahla yağma", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 47 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'nin Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'ndeki annesinin evine gideceği bilgisine ulaştı.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay