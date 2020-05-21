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Jandarma ekiplerinden kaçak silah operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla silah ve mühimmat temin ettiği belirlenen 3 şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:39:12 -
Jandarma ekiplerinden kaçak silah operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla silah ve mühimmat temin ettiği belirlenen 3 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 3 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesine bağlı Dere köyünde yasa dışı yollardan silah ve mühimmat temin ettiği tespit edilen 3 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ile 75 adet çeşitli çaplarda tabanca ve av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şahıs, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ile 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından adli makamlara sevk edildi.


Öte yandan jandarma ekipleri, Taşköprü ilçesine bağlı Eskiatça köy yolu üzerinde de trafik kontrolü sırasında bir araçta yaptığı aramada 65 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirdi.

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