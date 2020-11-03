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Aktüel Jandarma ekiplerinden drone destekli okul servisi denetimi
Aktüel

Jandarma ekiplerinden drone destekli okul servisi denetimi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:42:15 -
Jandarma ekiplerinden drone destekli okul servisi denetimi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone destekli okul servisi denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında okullarda kontrollü olarak eğitim öğretime başlandığı hatırlatılan açıklamada, "Öğrenci servis araçlarının trafik kuralları ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere, hijyen, sosyal mesafe ve maske konusunda bilgi verildi." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hiçbir şeyin gözden kaçmaması için denetimlerin drone destekli yapıldığı kaydedilen açıklamada, geleceğin teminatı çocukların sağlığı ve güvenliği için denetim ve kontrol faaliyetlerine devam edileceği bildirildi.


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