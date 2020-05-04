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Aktüel

Jandarma ekipleri yardım paralarını evlere ulaştırıyor

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli vatandaşların aylıklarını tek tek evlere kadar götürüp teslim etmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 15:27:45 -
Jandarma ekipleri yardım paralarını evlere ulaştırıyor

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli vatandaşların aylıklarını tek tek evlere kadar götürüp teslim etmeye devam ediyor.


Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü yaşlılara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte maaşlarını çekemeyen vatandaşlar ile özürlü vatandaşların sosyal yardımlarını jandarma ekipleri evlere götürerek teslim ediyor.


Vatandaşlar maaşlarını evlerine kadar getiren jandarma personeline teşekkür ederken, her zaman yanlarında olan Jandarma karşı memnuniyetlerini dile getiriyor.

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