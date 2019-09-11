Jandarma ekipleri servis şoförlerini bilgilendirdi 2019-2020 Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri okul servis araçlarının şoförlerini bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerine başladı.

2019-2020 Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri okul servis araçlarının şoförlerini bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerine başladı.

Yarınımızın teminatı öğrencilerimizin huzur ve güven içinde eğitim görmesi ve rahat bir yolculuk yapması için, jandarma trafik timleri Merkez İlçe Hasancık Köyü İlkokulu ve Ortaokuluna öğrenci taşımacılığı yapan şoförleri bilgilendirdi.

Okul servis araçlarında aranan özellikler, bulunması gereken malzemeler, belgeler, okul servis araç şoförlerinde aranan nitelikler ve okul servis şoförlerinin uyması gereken kurallar konularındabilgilendirme yapıldı.

Denetimlerin ve bilgilendirmelerin devam edeceği öğrenildi.

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