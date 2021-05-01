Jandarma ekipleri on binlerce kök keneviri ele geçirdi
"Uyuşturucuya geçit yok" paylaşımı yapan Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'da 102 bin 600 kök kenevirin ele geçirildiğini açıkladı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 102 bin 600 kök kenevir ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili Twitter'dan bilgi vererek ele geçirilen kenevirlerin görsellerini paylaştı.
Paylaşımda "Uyuşturucuya geçit yok. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice'de 3 farklı noktada gerçekleştirilen Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu kapsamında toplam 102 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.