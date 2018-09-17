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Jandarma ekipleri 72 düzensiz göçmen yakaladı

Van'da jandarma ekipleri yurda yasa dışı yollardan giren 72 düzensiz göçmen yakaladı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:48
Jandarma ekipleri 72 düzensiz göçmen yakaladı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 72 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bebleşin ve Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığınca oluşturulan kontrol noktalarından yaya geçmeye çalışan iki grubu durdurdu.

4'Ü KADIN 2'Sİ ÇOCUK 72 GÖÇMEN

Kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 4'ü kadın, 2'si çocuk 72 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 09:48
  1. Van
  2. Bebleşin
  3. Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı
  4. Afganistan
  5. Pakistan uyruklu
  6. Başkale Devlet Hastanesi
  7. İl Göç İdaresi Müdürlüğü

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