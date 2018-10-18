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Jandarma ekipleri 18 kilogram kubar esrar ele geçirdi

Rize'de istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri iki ayrı yere düzenlediği eş zamanlı operasyonla 18 kilo 965 gram kubar esrar ele geçirdi.

18 Ekim 2018 Perşembe 17:05
Jandarma ekipleri 18 kilogram kubar esrar ele geçirdi

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kilo 965 gram kubar esrar ele geçirildi.

İstihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Pazar Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden Yemişli ve Boğazlı köylerinde ikamet eden C.K. ve C.G'nin ev ve eklentilerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Silahlar ve sahte kimlik ele geçirildi

Operasyonda, C.K'nin evinde 2 kilo 500 gram kubar esrar, C.G'nin ikametinde ise 16 kilo 465 gram kubar esrar, birer ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve av tüfeği ile C.G'nin kullandığı ve M.G. adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Zanlılar C.K. ve C.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 17:05
  1. Rize
  2. kubar esrar
  3. Pazar Cumhuriyet Savcılığı
  4. eş zamanlı operasyon
  5. kurusıkı tabanca
  6. av tüfeği

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