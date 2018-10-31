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Jandarma destekli kaçak elektrik operasyonu! Tek tek kesildi

Ağrı'nın Patnos ilçesinin 7 köyünde, jandarmayla köylere giden EDAŞ ekipleri, kaçak ve usulsüz elektrik kullandığı tespit edilen 48 evin elektriğini kesti, tutanak düzenledi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 13:04
Jandarma destekli kaçak elektrik operasyonu! Tek tek kesildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Patnos İlçe Jandarma timlerinin 'Kobra' ve 'Kirpi' adı verilen zırhlı araçlarla katıldığı kaçak elektrik operasyonunda, 100 jandarma ve 25 firma görevlisi görev aldı.

Drone da kullanılan operasyon kapsamında ekipler sabahın ilk ışıkları ile birlikte Patnos'taki 7 köye gitti.

Toprağın altındaki hatlar söküldü

Firma görevlileri, kaçak elektrik kullanan evleri tek tek belirledi, toprak altından çekilen kaçak hatları söktü. Bazı ev sahipleri ise görevliler tarafından el konulan elektrik kablolarını geri istedi ancak ret yanıtı aldı.

48 evin elektriği kesildi

Firma görevlileri, kaçak ve usulsüz elektrik kullandığı tespit edilen 48 evin elektriğini keserek, tutanak düzenledi.

Aras EDAŞ Patnos İşletme Müdürü Kemal Çubuk, 2017 yılında ilçede yüzde 87 olan kayıp kaçak oranının düzenlenen operasyonlar sonucu yüzde 50'ye düştüğünü söyledi. Kaçak elektrik kullananların bir sürü yöntem geliştirdiğini ifade eden Çubuk şöyle konuştu:

"Tehdit ediyorlar"

"Genelde harici nötr çekme, direğe kanca atma ve sayacı baypas etmek gibi yöntemleri kullanıyorlar. Dürüst vatandaşlarımız bize yardımcı olurken kaçak kullananlar sürekli bizi tehdit ve tahrik ediyor. Biz de güvenlik güçlerimizle beraber operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Aras EDAŞ'a bağlı olan Ardahan, Ağrı, Kars, Iğdır, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'da 2017 yılında kayıp kaçak yüzdesi 24,55'dir. Bu da 760 bin megavat kayıp enerji ediyor. Maliyeti ise 119 milyon 320 bin TL. 2018'in Eylül ayı itibarıyla kayıp kaçak yüzdesi 24,52. Bunun maliyeti ise 88 milyon 550 bin TL. Bölgemizde 965 bin abonemiz bulunmakta. Kaçak elektrikle mücadelemiz devam edecektir. Son operasyonda kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 48 evin elektriğini keserek tutanak tuttuk. Bunlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz ve haklarında dava açılıyor."

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 13:04
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Bayburt
  4. Kars
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  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Devletimiz var olsun fturasını yatıranların faturasına kaktırıverir sorun yok yani
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